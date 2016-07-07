Рада призначила членів Ради Нацбанку за своєю квотою

Верховна Рада після перерви в засіданні змогла призначити нових членів Ради Національного банку України за парламентською квотою.

За ухвалення відповідної постанови №4234 проголосували 258 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Перед голосуванням за постанову спікер Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що при першому розгляді постанови від профільного комітету були озвучені два різних склади Ради.

"Я вважаю це неприпустимим. Я дав доручення комітету зібратися і вийти на сесію Верховної Ради з одним рішенням, тому що Верховна Рада не може голосувати за рішення, коли їх два. Комітет у перерві зібрався, і я отримав рішення комітету", - сказав Парубій.

За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайла Довбенка, до складу Ради увійшли завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Віктор Козюк – терміном на 7 років, екс-директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова – на 6 років, член редакційної ради VoxUkraine Тимофій Милованов – на 5 років, екс-заступник голови НБУ Віра Ричаківська на 4 роки.

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У початковому варіанті постанови до складу Ради НБУ входив голова ради Асоціації українських банків Станіслав Аржевітін, але, за словами Довбенко, за пропозицією партії "Блок Петра Порошенко" його кандидатура була замінена на Козюка.

Після затвердження Верховною Радою складу Ради НБУ прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував депутатів.

"Я хочу подякувати за підтримку формування Наглядової ради та розблокування 38 мільярдів гривень у бюджет", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 липня, Гройсман звернувся до народних депутатів з проханням відновити заблоковану роботу Верховної Ради і затвердити склад Ради Національного банку України за квотою парламенту для затвердження радою фінансової звітності НБУ за 2015 рік і перерахування в держбюджет 38 мільярдів гривень прибутку регулятора.

Глава уряду заявив, що якщо парламент не затвердить склад Ради НБУ за своєю квотою, то соціальні виплати населенню опиняться під загрозою.

В рамках Закону "Про Національний банк України" фінансова звітність НБУ складається у відповідності з міжнародними стандартами і повинна бути затверджена радою регулятора, однак повноваження попереднього складу ради закінчилися 10 вересня 2015 року.