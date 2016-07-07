Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 липня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,4798 (7 липня – 2484,1948)

100 EUR – 2749,4796 (7 липня – 2749,7552)

10 RUR – 3,8743 (7 липня – 3,8437)

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,80/24,81 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5230/27,5396 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3883/0,3889 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8148 гривні/долар, станом на цю годину укладено 512 угод на суму 499,13 мільйона доларів.