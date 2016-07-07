Міжнародні резерви Росії за тиждень "схудли" майже на $1,5 мільярда

Обсяг міжнародних резервів РФ з 24 червня по 1 липня 2016 року зменшився на 1,4 мільярда доларів - з 395,1 мільярда доларів до 393,7 мільярда доларів, повідомляє Росбалт з посиланням на дані сайту Банку Росії.

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"Як пояснює регулятор, міжнародні резерви зменшилися "внаслідок преобладавшего впливу негативної курсової переоцінки, частково скомпенсованого збільшенням залишків коштів на рахунках Мінфіну Росії", - йдеться в повідомленні.

В цілому за минулий рік міжнародні резерви ЦБ "схудли" на 4,4% - з 385,460 мільярда доларів на 1 січня 2015 року до 368,399 мільярда доларів на 1 січня 2016 року.

Історичний мінімум резервів був зафіксований 2 квітня 1999 року (10,7 мільярда доларів), абсолютний максимум було досягнуто 8 серпня 2008 року (598,1 мільярда доларів).