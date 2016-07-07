Доходи російського бюджету за півроку знизилися на 12%

Дефіцит бюджету РФ за підсумками I півріччя склало понад 4% ВВП, доходи порівняно з минулим роком скоротилися менш ніж на 12%, повідомляє Прайм "з посиланням на заяву глави російського Мінфіну Антона Сілуанова.

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"В цілому за півріччя ми бачимо скорочення доходів у порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року. Доходи скоротилися трохи менш ніж на 12% до відповідного періоду минулого року. Дефіцит бюджету склав понад 4% ВВП", - сказав журналістам Сілуанов.

В кінці червня Сілуанов зазначав, що дефіцит бюджету РФ за перше півріччя склав 4,3% ВВП - значно вище очікувань Мінфіну за рівнем дефіциту за підсумками поточного року. Раніше він говорив, що при середньорічній ціні на нафту в 40 доларів дефіцит бюджету РФ 2016 року складе 3,3% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит федерального бюджету РФ за січень-травень 2016 року склав 23 мільярди доларів, або 4,6% від обсягу ВВП.