Євросоюз погрожує Іспанії та Португалії мільярдними штрафами

Про це заявили в Європейській комісії, передає Бі-бі-сі. Якщо країни не доведуть, що дефіцит був пов'язаний з якимись екстреними обставинами, то на них можуть бути накладені штрафи до 0,2% їх ВВП (штраф може скласти кілька мільярдів доларів).

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Досі ця міра не застосовувалася керівництвом ЄС по відношенню до країн, що входять у співтовариство.

12 липня відбудеться зустріч Ради міністрів фінансів ЄС, на якій чиновники розглянуть заяву Єврокомісії. До цього засідання Іспанія та Португалія можуть підготувати свої заяви.

Рада міністрів може відхилити пропозицію Єврокомісії, але для цього проти штрафів Іспанії та Португалії має висловитися кваліфікована більшість міністрів, що малоймовірно.

Після схвалення Ради Єврокомісія протягом 20 днів повинна накласти на країни санкції.

Іспанія і Португалія з 2009 року мають підвищений дефіцит бюджетів. Щорічно Єврокомісія встановлює цільові значення по зниженню дефіциту, які повинні бути досягнуті до певного терміну. В останні два роки країни їх не виконували.

У 2015 році дефіцит бюджету Іспанії становив 5,1% ВВП, хоча Єврокомісія вимагала знизити його до 4,2%, У випадку Португалії дефіцит склав 4,4% ВВП проти необхідних 2,5%.