США надають Україні додаткові $23 мільйони на гуманітарну допомогу – Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Джон Керрі сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"І сьогодні я поінформував президента Порошенка, що Сполучені Штати нададуть близько 23 млн доларів додаткової негайної гуманітарної допомоги для тисяч людей, які постраждали від триваючого конфлікту на сході України", - заявив Керрі.

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Як повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, після заяви Керрі про 23 млн доларів обсяг гуманітарної допомоги США з початку кризи в 2014 році сягає більш як 135 млн доларів.

"Оголошене сьогодні фінансування піде на підтримку роботи Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та інших міжнародних гуманітарних організацій, що забезпечують базові життєві потреби тисяч постраждалих людей. Ці кошти можуть бути використані для постачання харчування, одягу, організації доступу до медичної допомоги і медикаментів, на матеріали для тимчасового житла, на ремонт ключових об'єктів інфраструктури та інші потреби", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, допомога США сприятиме вирішенню гуманітарних потреб в деяких східних районах України, які постраждали від конфлікту. Ця допомога буде здійснюватися через цілу низку міжнародних неурядових організацій. Це надання житла, водопостачання, програми забезпечення засобами для існування в районах Донецької та Луганської областей по обидва боки від лінії зіткнення.

Як зауважили в посольстві, за останніми оцінками ООН, в Україні налічується понад 3,1 млн незахищених людей, у тому числі багато дітей, інвалідів та осіб похилого віку. Сполучені Штати, як і раніше, готові допомагати вирішувати серйозні гуманітарні проблеми в Україні і продовжують закликати міжнародне співтовариство надавати більше ресурсів у відповідь на прохання про гуманітарну допомогу.