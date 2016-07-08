МВФ затвердив виділення Іраку кредиту на $5,3 мільярда

10:11, 08 липня 2016
Фінанси
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Причиною став важкий стан іракської економіка, яка зазнала подвійного шоку від атак ІДІЛ та різкого зниження глобальних цін на нафту

REUTERS

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) в четвер схвалив виділення Іраку трирічного резервного кредиту на 5,34 мільярдів доларів в рамках програми економічної допомоги, це майже в два рази перевищує квоту цієї країни, інформує Прайм з посиланням на заяву фонду.

"Іракська економіка зазнала зазнала шоку, який є результатом атак ІДІЛ та різкого зниження глобальних цін на нафту", - наводить МВФ пояснення заступника управляючого директора Чжу Мінь про необхідність додаткового фінансування.

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На даний момент за підтримки фонду в країні впроваджуються реформи. Зокрема, проводиться перебудова суспільної системи фінансового менеджменту, яка необхідна, щоб підвищити фінансову дисципліну і якість видатків. А також проходить впровадження роздільного бюджету федерального та Курдистану, що допоможе краще відповідати на атаки ІД і шок, пов'язаний з падінням ціни на нафту.

Як повідомляв УНІАН, умовою видачі трирічного кредиту була вимога до уряду поліпшити наповнення бюджету з допомогою податків і митних зборів, а також скоротити державні витрати, поборовши корупцію.

За даними Associated Ргеѕѕ, на сьогоднішній день бюджет Іраку складає близько 90 мільярдів доларів, з дефіцитом близько 20,5 мільярда доларів.

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