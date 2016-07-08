Гросман збирається боротися не за зниження тарифів, а за підвищення зарплат та пенсій

Ключове завдання уряду в тому, щоб створювати умови для підвищення заробітних плат і пенсій, а не знижувати тарифи до корупційного рівня, коли бідні громадяни знову були б змушені платити за багатих.

Про це в ході виступу в парламенті сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Наше завдання - долати корупцію і будувати сильну економіку. Наше завдання - боротися не за зниження тарифів, а за підвищення зарплат і пенсій. За те, щоб Україна споживала при підвищенні якості послуг меншу кількість тепла", - сказав глава уряду.

Він нагадав, що протягом останнього десятиліття Україна втратила близько 53 мільярдів доларів, які були виведені з країни шляхом використання корупційних схем обігу газу та встановлення різних цін на нього.

"Якщо б ми свого часу ці 53 мільярди доларів вклали в модернізацію комунального господарства - УНІАН), ми б втричі менше споживали ресурсів, - сказав Гройсман. І тому рахунку (за послуги - УНІАН) сьогодні потрібно знижувати не за рахунок корупційної ціни (на газ - УНІАН), а за рахунок зниження споживання, обумовленого модернізацією (комунального господарства - УНІАН)".

Як повідомляв УНІАН, перехід на ринкові тарифи був оформлений урядовим рішенням, прийнятим в кінці квітня поточного року. Кабмін запровадив єдину ринкову ціну на газ для всіх споживачів, що спровокувало зростання тарифів на тепло і водопостачання. Одночасно Кабмін прийняв рішення продовжити політику надання комунальних субсидій і заклав у бюджет зміни, які дозволять збільшити загальну суму субсидій до більш ніж 40 мільярдів гривень з 35 мільярдів гривень. За розрахунками уряду, до початку опалювального сезону 2016-2017 років кількість громадаян, що звернулися за субсидіями складе близько 9 мільйонів сімей проти нинішнього показника в 5,5 мільйона сімей.