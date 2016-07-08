Бюджет України втратив мільярд гривень через контрабанду iPhone

15:51, 08 липня 2016
Фінанси
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Втрати бюджету від контрабанди смартфонів виробництва компанії Apple в Україні складають 1 мільярд гривень.

Фото УНИАН

Про це йдеться в повідомленні ДП "Український держцентр радіочастот" (УДЦР).

"Кількість "сірих" (iPhone) становить майже 65%, а втрати бюджету від контрабанди складає від 800 тис. до 1 млрд гривень", - повідомляють в УДЦР.

Згідно з інформацією, всього від контрабанди техніки бюджет України щорічно втрачає близько 3,6 млрд гривень.

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Вирішення проблеми з контрабандою, на думку УДЦР, буде сприяти відновлення процедури внесення кодів ІМЕІ мобільних терміналів в загальну базу даних.

На даний момент робота автоматизованої системи обліку підтримується, а компанії-імпортери на свій розсуд вносять ІМЕІ-коди в базу даних.

Згідно зі статистикою підприємства, за шість місяців поточного року для реєстрації представлені 678 тис. кодів.

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