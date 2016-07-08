Держстат зафіксував зниження цін у червні на 0,2%

В Україні в червні порівняно з травнем зафіксована дефляція на рівні 0,2% після інфляції в травні на рівні 0,1% до попереднього місяця.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до червня 2015 року, інфляція в червні 2016 року сповільнилася до 6,9% із 7,5%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-червні споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Згідно з наведеними даними, у червні в Україні порівняно з попереднім місяцем найбільше подешевшали овочі - на 9,2%, одяг - на 2,5%, цукор - на 2%.

У річному вираженні найбільше подешевшали яйця - на 19,5%, овочі - на 19,4%, фрукти - на 14,5%.

Найбільше зростання цін у червні до травня зафіксовано на алкогольні і тютюнові вироби - на 2,7%, на яйця - 2,6%.

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У річному вираженні найбільше подорожчали гаряча вода і опалення - на 63,6%, електроенергія - на 56,4%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем, квітнем 2016 року сповільнилася до 0,1% з 3,5%, зафіксованих у квітні до березня. У річному вираженні, до травня 2015 року, інфляція в травні 2016 року сповільнилася до 7,5% з 9,8%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, в січні-травні споживчі ціни в Україні зросли на 5,2%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція цього року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за долар.