Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування з безробіття в розмірі 8,6 мільярда

Кабінет міністрів затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2016 рік з видатками 8,6 млрд грн.

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Про це йдеться у постанові Кабміну від 6 липня, опублікованій на урядовому порталі.

Як йдеться в постанові, 8,6 млрд грн 6,7 млрд грн будуть спрямовані на виплату допомоги з безробіття. «Кошти будуть спрямовані на виплату матеріального забезпечення, надання соціальних послуг і проведення інших заходів», -йдеться в постанові.

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У повідомленні на сайті уряду зазначається, що бюджет Фонду соцстрахування затверджений без дефіциту. Крім того, у бюджеті передбачено резерв у сумі 91 млн грн для виплати допомоги з безробіття в розрахунку на п'ять календарних днів.

Як повідомляв УНІАН, видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на виплату в 2015 році допомоги, у тому числі одноразових виплат для організації безробітними підприємницької діяльності, становили 5,96 млрд грн. Доходна частина бюджету Фонду соцстрахування у 2015 році становила 8,21 млрд грн, видаткова – 7,84 млрд грн.