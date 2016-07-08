Базова дефляція в Україні в червні становила 0,1%

Базова дефляція (негативний базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,1% проти інфляції на 0,2%, зафіксованих у травні.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні до червня 2015 року базова інфляція в червні 2016 року сповільнилася до 8,3% з 8,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, до грудня 2015 року, базова інфляція у липні становила 3%, за січень-червень порівняно з аналогічним періодом попереднього року – 15,8%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні порівняно з травнем зафіксовано дефляцію на рівні 0,2% після інфляції в травні на рівні 0,1% до попереднього місяця.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого і сезонного характеру.