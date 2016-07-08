МВФ знизив прогноз зростання економіки єврозони через Brexit

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз щодо зростання економіки країн єврозони в зв'язку з невизначеністю, викликаною перемогою прихильників Brexit на референдумі в Британії.

Читайте такожМВФ закликає Британію та ЄС "м'яко" перейти до нових економічних відносин

Згідно з новим прогнозом МВФ, економіка країн, що входять до єврозони, в 2017 році зросте на 1,4%, тоді як раніше фонд очікував зростання на 1,6%.

При цьому заступник голови Європейського департаменту МВФ Махмуд Прадхан підкреслив, що новий прогноз заснований на сценарії, який передбачає швидкі та ефективні переговори між Британією та ЄС. Якщо ж переговори затягнуться, то існує ризик ще більшого зниження зростання ВВП країн єврозони, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У доповіді МВФ йдеться, що уповільнення економічного зростання в єврозоні призведе до зниження внутрішнього попиту, який раніше значною мірою сприяв відновленню економіки цього регіону.

Читайте такожМВФ допускає зниження прогнозу по ВВП Німеччини на тлі Brexit

Нагадаємо, в кінці червня міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) знизило довгостроковий кредитний рейтинг Євросоюзу до "AA" з "AA+" через рішення британців щодо виходу країни зі складу ЄС (Brexit).

Також S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Великобританії з вищого "AAA" до "AA" — тобто відразу на дві сходинки.

Рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг Великобританії після Brexit з "АА+" до "АА".

Агентство Moody's змінило прогноз на "негативний" щодо кредитного рейтингу Британії, який поки зберігається на високому рівні Aa1.