При Мінекономрозвитку почав роботу Офіс з просування експорту

Офіс із просування експорту, створений на базі відповідної проектної команди Міністерства економічного розвитку і торгівлі, почав свою роботу, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

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«Робота тільки починається – прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про офіційний запуск Офісу із просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України! Наші зусилля останніх дев'яти місяців одержали мегапідтримку. Дев'ять місяців – символічний термін, під час якого нас підтримувало дуже багато людей, і найбільше останнім часом Степан Кубів (голова Мінекономрозвитку – УНІАН)», – написала вона.

За словами Микольської, Офіс буде займатися проведенням бізнес-форумів, створювати позитивні меседжі про Україну за кордоном, розробляти іміджеві, промоутерські та інформаційні матеріали тощо.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погодило з Міністерством фінансів створення експортно-кредитного агентства для страхування ризиків та профілювання державного "Укрексімбанку" на підтримку експортерів.

Мінекономрозвитку має намір найближчим часом за допомогою консалтингової компанії PwC підготувати законопроект про створення експортно-кредитного агентства.