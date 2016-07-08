Гривня йде на вихідні з курсом 24,88 за долар

У п'ятницю, 8 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,85/24,88 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,4672/27,4899 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3892/0,3898 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,8368 грн/дол., на цю годину укладено 459 угод на суму 308,37 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2483.6822 (8 липня – 2481.4798)

100 EUR – 2749.4362 (8 липня – 2749.4796)

10 RUR – 3.8657 (8 липня – 3.8743)