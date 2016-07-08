"Банк-скарбничка" Путіна продовжив на 20 років кредити російським олігархам на підготовку до Олімпіади в Сочі

Наглядова рада російського Внєшекономбанку (ВЕБ) 23 червня схвалила реструктуризацію кредитів, які були відкриті для будівництва об'єктів до Олімпіади в Сочі. Банк продовжив термін виплати кредитів з п'яти до 25 років (до 2037 року). Ставка за цими кредитами становила 9% річних, а нова ставка після реструктуризації буде нижче ринкової, говорив глава ВЕБу Сергій Горьков, але її розмір не називав.

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Як стало відомо РБК, банк вирішив знизити ставку за «олімпійськими» кредитами для всіх позичальників майже в чотири рази, до 2,5% річних. Про це розповів перший заступник голови ВЕБу Михайло Полубояринов. Джерело в уряді раніше говорило, що обговорювалася ставка «менше 5%». Полубояринов також зазначив, що всім позичальникам буде наданий п'ятирічний пільговий період сплати відсотків за кредитами (grace-період). Деталі щодо пільг, таких як grace-період, будуть уточнюватися в додаткових угодах, уточнює співрозмовник, близький до одного з позичальників.

Період окупності за олімпійським кредитами становитиме «триваліший термін», ніж раніше очікувалося, пояснює рішення ВЕБу Полубояринов. Умови реструктуризації зроблять олімпійські активи більш привабливими для інвесторів, вважає він.

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«Тільки за такої ставки інвестори готові були обслуговувати кредити», — розповіло РБК джерело в ВЕБі. Воно уточнило, що всі «олімпійські» кредити були видані в рублях. Для фінансування будівництва сочинських об'єктів ВЕБ надав інвесторам 248,6 млрд руб., а в кінці 2014 року банк зіткнувся з неплатежами за більшою частиною цих позик: кредити на 183 млрд руб. були класифіковані ВЕБом як проблемні. Формально вони не прострочені, але лише завдяки мораторію на їх погашення (введено в тому ж 2014 році). По суті, мова йде про відкладені збитки, вказувало рейтингове агентство Fitch.

Найбільшими інвесторами олімпійського будівництва, яких кредитував ВЕБ, є «Інтеррос» Володимира Потаніна (кредит близько 70 млрд руб.), «Базовий елемент» Олега Дерипаски (понад 30 млрд руб.) і група «Ренова» Віктора Вексельберга (близько 15 млрд руб.).