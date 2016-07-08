Британський фунт став лідером за темпами падіння з початку року

Падіння фунта стерлінгів до долара триває третій тиждень на тлі прийнятого на референдумі рішення про вихід Великобританії з Євросоюзу. З початку року британська валюта впала до долара більш ніж на 13%, що є найгіршим показником серед 31 світової валюти, свідчать дані Bloomberg. Фунт, таким чином, випередив за падінням до долара аргентинський песо.

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Всього з початку року подешевшали до долара дев'ять валют, серед них, крім фунта і аргентинського песо, мексиканський песо, польський злотий, китайський офшорний юань і турецька ліра.

«Фунт буде падати набагато нижче через невизначеність в інвестиціях та перспективах зростання», — пояснив Bloomberg економіст Societe Generale Кіт Джакс.

У середу курс фунта стерлінгів опускався до $1,2798, що є нижчою точкою британської валюти до американської за 31 рік. Станом на 16:30 8 липня курс фунта до американського долара становив $1,2980, передає РБК.

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У кінці червня опитані Financial Times аналітики вважали, що фунт може подешевшати до $1,1 протягом декількох тижнів. Про падіння валюти Великобританії ще до референдуму попереджав також мільярдер та інвестор Джордж Сорос, на думку якого фунт може впасти до долара на 20%. До 8 липня фунт втратив до долара з моменту Brexit 13,2%.

Послаблення фунта супроводжується зниженням рівня споживчої впевненості британців. За даними на 5 липня, цей показник досяг мінімуму за 21 рік.