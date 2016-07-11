Україна і Канада сьогодні підпишуть угоду про зону вільної торгівлі – Гройсман

Україна та Канада мають намір сьогодні, 11 липня, підписати Угоду про зону вільної торгівлі між двома країнами, переговори щодо якої розпочалися ще в 2014 році.

Про це в ході свого телезвернення повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"На цьому тижні розпочався візит прем'єр-міністра Канади. Це дуже важливий наш партнер. Сьогодні буде підписано Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Це ще один додатковий інструмент розвитку бізнесу", - сказав глава уряду.

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По расчетам Минэкономразвития, Зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полное упразднение торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет. В частности, сразу после вступления соглашения в силу упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику. В течение 3-7 лет упраздняются пошлины на мясо, яйца, овощи, молочную продукцию, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и трактора. Кроме того, документ дает возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.

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Як повідомляв УНІАН, зараз в Україні з візитом перебуває прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.