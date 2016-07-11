Держказначейство відновило відшкодування ПДВ

Державна казначейська служба України з 8 липня відновила відшкодування бізнесу податку на додану вартість, тоді як у червні відшкодування ПДВ практично не проводилося, повідомила прес-служба відомства.

Читайте такожКабмін обіцяє зробити відшкодування ПДВ прозорим: затвердив порядок ведення реєстрів

Згідно з повідомленням, Держказначейство 8 липня отримало від Державної фіскальної служби інформацію про обсяги бюджетного відшкодування ПДВ платникам податків, які мають право на автоматичне відшкодування, на суму 216,7 мільйона гривень та по іншим платникам податку – на суму 4,312 мільярда гривень.

"Із загальної суми 4 мільярди 528,7 мільйонів гривень органами Казначейства станом на 18:00 08.07.2016 відшкодовано ПДВ на суму 3 мільярда 510,2 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Держказначейство обіцяє відшкодувати залишок коштів у визначені законодавством строки за наявності відповідних висновків Фіскальної служби.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань з податку на додану вартість суб'єктам господарювання в Україні в червні впав до 193 мільйонів гривень з 6,7 мільярда гривень, відшкодованих у травні поточного року. Станом на 17:00 30 червня поточного року загальної інформації від ДФС на відшкодування ПДВ по сумах понад 100 тисяч гривень Казначейство не надходило.

Кабінет міністрів на засіданні 1 липня у зв'язку з підозрами про махінації з відшкодуванням ПДВ через агропідприємства дозволив ДФС здійснювати документальну перевірку сільгоспвиробників.