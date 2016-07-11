Україна та Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі

Україна і Канада підписали Угоду про зону вільної торгівлі.

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Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася в Києві в присутності президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який перебуває в Україні з дводенним візитом.

Коментуючи підписання угоди, президент Порошенко наголосив, що Канада була і залишається надійним партнером України у цей непростий час. «Хочу подякувати усьому канадському народові. Ви були разом з нами, - сказав Порошенко. - Сьогодні зроблено великий крок - підписано Угоду про зону вільної торгівлі. Це зобов'язання протягом 7 років зняти 99% митних бар'єрів для взаємної торгівлі. Це нові можливості для розширення ринків збуту. Ми не зупиняємося на цьому, щоб розширити сфери дії угоди».

У свою чергу, прем'єр-міністр Канади наголосив, що діалог з президентом Порошенком був надзвичайно конструктивним. «Підписана угода дозволить значно посилити взаємну торгівлю між країнами. Документ відкриє нові ринки, і відкриє нові можливості для громадян двох країн», - зазначив Трюдо.

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За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зона вільної торгівлі являтиме собою зняття торговельних обмежень і повне скасування торгових мит на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років.

Зокрема, відразу після набуття угодою чинності скасовуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку.

Протягом 3-7 років скасовуються мита на низку агропродукції, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі та трактори. Крім того, документ дає можливість українським і канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.

20 червня в Торонто відбувся українсько-канадський діловий форум, який зібрав понад 400 учасників. Українська урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим представила основні досягнення уряду за останні місяці, а також плани щодо подальшої дерегуляції та приватизації.