Українці з початку року заплатили 5,2 мільярда гривень військового збору

За оперативними даними, протягом січня-червня 2016 року до бюджету надійшло 5,2 мільярда гривень військового збору, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зазначеного податку зросли на 20%.

"Враховуючи ситуацію на сході нашої країни, платники сумлінно сплачують військовий збір. До того ж і ставка 1,5% не надто висока. На підвищення рівня надходжень також вплинули заходи щодо детінізації економіки, зокрема, виявлення працівників, які отримують зарплату "в конвертах" без сплати податків, а також підвищення рівня мінімальної зарплати", – відзначає прес-служба.

ДФС нагадала, що платниками збору є фізичні особи – як резиденти, так і нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Збір сплачується з усіх доходів, які оподатковуються податком на доходи фізосіб.

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Як повідомляв УНІАН, бюджет України 2015 року отримав понад 9 мільярдів гривень від військового збору, введеного в серпні 2014 року.

Військовий збір запроваджено з 3 серпня 2014 року. Його ставка складає 1,5% від об'єкта оподаткування.

Платниками збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Для резидента об'єктом оподаткування збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування; іноземні доходи, отримані з джерел за межами України.

Об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування.