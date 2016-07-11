Один із найбільших швейцарських банків припинить обслуговувати заможних клієнтів у РФ

Швейцарський банк Credit Suisse відмовляється від бізнесу з обслуговування заможних клієнтів (private banking) в російській юрисдикції. Єдиною доступною послугою для них залишаться інвестиційні консультації (advisory).

Читайте такожМВФ назвав банки, які вносять найбільші ризики для світової фінансової системи

Про це Forbes розповіли два джерела на ринку і офіційно підтвердили в самому банку.

«Credit Suisse збереже свою банківську ліцензію та буде продовжувати пропонувати банківські послуги onshore для міжнародних і локальних інституційних, корпоративних і фінансових клієнтів через інвестиційно-банківський підрозділ в Росії», – зазначили в банку.

Читайте такожНовий ризик для російського капіталу: банки Швейцарії почали перевірку клієнтів з РФ

Джерело, близьке до московської "дочки" Credit Suisse, запевняє, що клієнтів, які зберігають активи в Росії, небагато, і претензії з їхнього боку не надходили. Для того, аби залишитися у числі клієнтів Credit Suisse, їм доведеться перевести активи до Швейцарії.

Forbes також нагадує, що швейцарська банк – не перший, хто відмовився від private banking в Росії. У 2015 році від цього напряму бізнесу відмовився Deutsche Bank, який працював у цій галузі в РФ з 2003 року, а швейцарський UBS закрив private banking в РФ після світової фінансової кризи.