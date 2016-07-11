Нафта ОПЕК подешевшала майже на 4%

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК у п'ятницю, 8 липня, знизилася на 1,6 долара, або на 3,62%, до 42,58 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 44,18 долара за барель, повідомляє Росбалт з посиланням на сайт картелю.

"Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтовий "кошик"- це умовна суміш, складена з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю. Історичним максимумом для "кошика" картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, зафіксована 3 липня 2008 рік", - йдеться в повідомленні.

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Нафтовий "кошик" ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.

Сьогодні вранці світові ціни на "чорне золото" знижувалися в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах.

Так, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent з постачанням у вересні на Лондонській біржі ICE Futures опустилися на 0,51% до 46,52 долара за барель. Серпневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) просіли на 0,62% до 45,13 долара за барель.

Нафта дешевшала, реагуючи на ознаки уповільнення попиту на паливо на азіатському ринку і тижневі дані про кількість бурових у США.

Ближче до полудня ціна на нафту еталонної марки Brent опустилася нижче 46 доларів вперше з 11 травня 2016 року, знизившись на біржі ICE майже на 2%.