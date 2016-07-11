Бельгійські аналітики: Євросоюз нічого не втратив від введення санкцій проти Росії

Про це йдеться у доповіді спеціалістів Бельгійського аналітичного Центру європейських політичних студій (ЦЄПС), передає українська редакція "Німецької хвилі". В ній аналітики вивчили зміни обсягу торгівлі між Євросоюзом та Росією у контексті введених щодо Москви санкцій.

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В опублікованому звіті вказується на некоректність висновків про значні економічні втрати ЄС через санкції, адже фактично цього не сталось.

Автори дослідження вивчили статистику щодо товарообігу між ЄС та Росією, а також показники європейського та російського експорту та імпорту. "Той факт, що частка товарів з ЄС у російському імпорті залишається стабільною, свідчить, що вплив санкцій на торгівлю був мінімальним. Падіння експорту з ЄС до Росії цілком викликане рецесією у Росії", - переконані аналітики ЦЄПС. За їх висновками, частка країн СНД у торгівельному балансі РФ також не зросла за останні 4 роки, через що дослідники припускають неефективність економічного проекту Кремля - Євразійського економічного союзу.

Водночас висновки бельгійських аналітиків суперечать висновкам експертів з французького Дослідного центру світової економіки. У доповіді, яку фахівці представили 6 липня, проаналізовано період з грудня 2013 року по червень 2015 року. За їхніми підрахунками,недоотриманий прибуток 37-ми країн Заходу, які підтримали санкції проти Російської Федерації, склав трохи більше $60 млрд.

Як повідомляв УНІАН, санкції проти Москви були введені у відповідь на анексію Росією Криму та початок військових дій на Донбасі в 2014 році. Санкції ввели 28 держав ЄС, а також США, Канада, Австралія та Японія.