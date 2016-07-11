Російський ВЕБ планує продати українську "дочку" до середини 2017 року

Російська держкорпорація «Внєшекономбанк» (ВЕБ) веде переговори щодо можливого продажу своєї української "дочки" Промінвестбанку з кількома інтересантами, розраховує до середини 2017 року вийти з банківського ринку України, заявив голова ВЕБу Сергій Горьков.

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"Банк розвитку не повинен управляти комерційними банками, це не наша місія. Наша місія — високотехнологічні переділи. Ми повинні звільнятися від наших комерційних банків", — сказав Горьков в інтерв'ю РИА Новости.

ВЕБ у лютому поточного року докапіталізував Промінвестбанк на 56,2 мільярда рублів, в червні – ще на 4,2 мільярда рублів. В кінці червня Горьков говорив, що держкорпорація восени активізує переговори з продажу українського банку.

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Голова ВЕБу нагадав, що в держкорпорації чотири комерційних банки — два в Росії ("Глобекс" і Зв'язок-банк), один — в Україні, і ще один — в Білорусі ("БелВЕБ"). Згідно з новою стратегією держкорпорації, ці банки віднесені до числа непрофільних активів, яких ВЕБ планує поступово позбутися.

"Питання термінів реалізації і передачі залежить від конкретної ситуації на ринку і конкретної ситуації з можливими покупцями. Ми ведемо по Україні переговори про можливий продаж, поки рано говорити про терміни, але ми сподіваємося, що на початку наступного року — до середини наступного року нам вдасться з українського ринку вийти", — зазначив він.

За його словами, в угоді з продажу українського банку з'явилося кілька інтересантів. "З'явилися у нас інтересанти, але ми поки що на початковій стадії переговорів. Вони різного типу інтересанти, але їх декілька", — зазначив Горьков.