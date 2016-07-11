Гройсман зустрівся з Трюдо: обговорили зближення ринків України та Канади (фото)

Договір про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою, підписаний у Києві сьогодні, 11 липня, дозволить зблизити ринки двох країн і, таким чином, активізувати торгівлю та виробництво.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«У нас великий простір для взаємодії в економіці, підтримки реформ, у різних сферах. Зона вільної торгівлі дає можливість зблизити наші ринки. А це торгівля, робочі місця. Ми в цьому дуже зацікавлені», - сказав глава уряду.

Гройсман нагадав, що наприкінці червня в Торонто пройшов великий українсько-канадський діловий форум, який надав імпульс двостороннім відносинам.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Канада підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Церемонія відбулася в Києві в присутності президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зона вільної торгівлі являтиме собою зняття торговельних обмежень і повне скасування торгових мит на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. Зокрема, відразу після набуття угодою чинності скасовуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку.

Протягом 3-7 років скасовуються мита на низку агропродукції, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі та трактори. Крім того, документ дає можливість українським і канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.

20 червня в Торонто відбувся українсько-канадський діловий форум, який зібрав понад 400 учасників. Українська урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим представила основні досягнення уряду за останні місяці, а також плани щодо подальшої дерегуляції та приватизації.