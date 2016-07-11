Іспанію і Португалію підозрюють у порушенні бюджетних правил єврозони

Про це повідомив голова єврогрупи Єрун Дейсселблум, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За його словами, у вівторок члени єврозони повинні офіційно проголосувати за таке рішення. Воно може стати підставою для запровадження безпрецедентних санкцій відносно країн-членів блоку.

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Дейсселблум також зазначив, що деякі банки Італії продовжують мати серйозні проблеми, однак про велику кризу мова не йде, і з цього питання не буде прийматися окремих рішень.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іспанія і Португалія не змогли знизити дефіцит бюджету до встановленого Євросоюзом терміну, за що їм загрожують мільярдні штрафи. Рада міністрів може відхилити пропозицію Єврокомісії, але для цього проти штрафів Іспанії та Португалії має висловитися кваліфікована більшість міністрів, що малоймовірно.