Місія МВФ оцінить реформу Фіскальної служби – Насіров

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова ДФС Роман Насіров.

За його словами, представники місії МВФ оцінюватимуть зміни, які відбулися в діяльності ДФС. У ході візиту вони вивчатимуть план проведення реформ фіскальної служби і дадуть практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності податкових органів.

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«Метою візиту технічної місії МВФ є перегляд Плану дій, який було розроблено минулого року, і оцінка виконання попередніх рекомендацій МВФ у сфері фіскальної політики», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, система Державної фіскальної служби в Україні потребує глибокого реформування, системних звільнень і скорочення персоналу. Данилюк вважає, що замість того, щоб боротися з одиничними випадками корупції, необхідно повністю очистити ДФС.