МВФ: держборг Італії досяг майже 133% ВВП

Держборг Італії досяг майже 133% ВВП, можливості для реагування уряду на економічний шок обмежені, йдеться в огляді МВФ, присвяченому італійській економіці.

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"Державний борг наблизився до 133% ВВП - рівень, при якому обмежений податковий простір, щоб реагувати на шоки", - йдеться в документі, передає Прайм.

Тим не менш, МВФ очікує зростання економіки країни – на 1,1% в 2016 році і 1,25% - в 2017-2018 роках.

При цьому фонд зазначає, що існує чимало ризиків для скорочення цього зростання – волатильність на фінансовому ринку, приплив біженців та наслідки уповільнення глобального зростання.