Приплив валюти до Росії вперше за два роки впав до нуля

Згідно з даними Банку Росії, приплив іноземної валюти в Росію вперше за два роки впав до нуля. Відповідні дані опубліковані на сайті ЦБ, передає Gazeta.ru.

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У матеріалах банку наголошується, що різниця потоків приходу і відходу валюти з країни за підсумками другого кварталу 2016 року становила $3,4 млрд. Це в три менше, ніж за перший квартал, і в п'ять разів — ніж за аналогічний період минулого року.

Зі статистики Центробанку також випливає, що Росія вперше за два роки витратила більше валюти, ніж заробила. Відтік становив $1,84 млрд.

Раніше повідомлялося, що міжнародні резерви Росії станом на 1 липня становили $392,756 млрд проти $387,716 млрд місяцем раніше.