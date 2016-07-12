Мінприроди до 25 липня оцінить втрати України внаслідок анексії Криму та окупації частини Донбасу

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак доручив профільним службам до 25 липня оцінити розмір майнових втрат внаслідок анексії Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та тимчасової окупації частини Донецької і Луганської областей, повідомляє прес-служба відомства.

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Зазначається, що згідно з дорученням від 8 липня 2016 р.№41/1-д, Державна екологічна інспекція України, Державна служба геології та надр, Державне агентство водних ресурсів до 25 липня мають здійснити розрахунок майнових втрат з урахуванням даних щодо всіх об’єктів державної власності, що належать до сфери управління відповідних органів центральних виконавчої влади, які розташовані на територіях Кримського півострова та окупованих частинах Донецької і Луганської областей.

«У результаті воєнних дій на сході України та незаконної анексії Криму виникла низка екологічних загроз, пов’язаних із забрудненням довкілля та знищенням заповідників. Виявлено достатньо багато проблемних зон у природно-заповідному фонді Донецької, Луганської областей та на Харківщині, яка межує із зоною АТО. Оцінити реальні втрати можливо лише після проведення інвентаризації пошкоджень, спричинених військовими діями. Тільки тоді можна говорити про конкретні заходи зі збереження та відновлення існуючих територій та шукати механізми і джерела фінансування на вирішення екологічних проблем на цих територіях. Узагальнені дані щодо майнових втрат та подальші кроки щодо захисту державних інтересів будуть обов’язково оприлюднені. Ми використовуємо всі можливі канали отримання інформації та на їх підставі проводимо загальний аналіз щодо стану тваринного, рослинного світу та природно-заповідного фонду півострова», - цитує слова Семерака його прес-служба.

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За словами міністра, окреме занепокоєння викликає будівництво таких масштабних об’єктів як міст через Керченську протоку. Однак Україна не має зараз можливості дати стратегічну екологічну оцінку наслідків такого будівництва для довкілля, оскільки не працює єдина з материковою частиною система моніторингу показників стану навколишнього природного середовища, пояснив Семерак.

За його словами, Мінприроди намагається задіяти усі доступні механізми впливу на Російську Федерацію для отримання даних про реальну екологічну ситуацію в Криму.

«Зокрема, з метою забезпечення процесу відшкодування збитків розпочата співпраця із МЗС та Мін’юстом. Розглядаємо можливість відстоювання своїх прав у міжнародних інстанціях», - зазначив Семерак.

Нагадаємо, 27 травня на засіданні Асамблеї ООН із навколишнього середовища була прийнята резолюція щодо захисту навколишнього середовища в районах проведення збройних конфліктів.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Мін’юсті заявили, що орієнтовна сума збитків внаслідок окупації Криму становить 1 трлн грн.