Кількість обмінників в Україні з початку року зросла в 1,5 раза

Станом на 1 липня 2016 року кількість структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ), які мають генеральні ліцензії Національного банку України на здійснення валютно-обмінних операцій, зросла майже в 1,5 раза порівняно з початком року - до 2960 штук.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, Нацбанк зацікавлений у розвитку прозорого ринку обміну валют.

«Ми не контролюємо незаконні обмінні пункти, тому що Національний банк - регулятор легального ринку. Однак ми підтримуємо розвиток легальних обмінників, одночасно посилюючи контроль за їх діяльністю. Наша мета - отримати прозорі операції з обміну валют, які не будуть призводити до викривлень на готівковому валютному ринку», - цитуються в повідомленні слова заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 1 липня вперше опублікував на своєму сайті реєстр приміщень небанківських фінансових установ, у яких здійснюється діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах.

До 15 липня 2016 року реєстр працюватиме в тестовому режимі, оскільки триває його наповнення.