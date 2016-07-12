Голова Мінсоцполітики розповів, як вивести зарплати з тіні

Уряд має намір внести до парламенту пакет законопроектів щодо детінізації доходів населення шляхом підвищення розміру мінімальної зарплати, відв'язавши від нього соціальні виплати, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

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«Потрібно запропонувати механізми, які б дозволили вийти зарплаті з «тіні», на першому етапі хоча б частково. Необхідно переглянути розмір мінімальної заробітної плати. Зараз це 1450 грн, з 1 грудня планується 1600 грн. Цей показник можна підвищити більш швидкими темпами, але для цього необхідно змінити деякі підходи до визначення мінімальної заробітної плати», - цитує Реву прес-служба.

У повідомленні відзначається, що зараз уряд готує пропозиції і незабаром внесе їх до парламенту. Водночас, міністр відзначив, що до розміру мінімальної зарплати прив'язаний ряд соціальних показників, які зростають пропорційно до її збільшення. Наприклад, нещодавно ухвалений закон про судоустрій передбачає, що заробітна плата суддів встановлюється кратно мінімальній зарплати. Також мінімальна зарплата враховується при формуванні зарплат держслужбовців згідно з новим законом про державну службу.

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Також Рева відзначив, що зі зростанням мінімальної зарплати збільшується прожитковий мінімум, що тягне за собою збільшення соціальних виплат. «Завдання з простого стає дуже складним: потрібно підвищувати зарплати, прив'язані до мінімальної заробітної плати, і необхідно підвищувати соціальні виплати. Це коло треба розірвати», - цитує Реву прес-служба.

За словами міністра, у всьому світі локомотивом економіки і соціальної сфери є зростання зарплат у приватному секторі. Тому підвищення мінімальної зарплати має насамперед стосуватися працівників бюджетних сфер. Це призведе до збільшення надходжень в бюджет країни та Пенсійного фонду, після чого можна буде збільшити мінімальну зарплату для працівників держсектору і соціальні стандарти.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Рева повідомив, що Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради пакет законопроектів щодо істотного реформування системи оплати праці у вересні цього року разом із проектом державного бюджету на 2017 рік.

Запропоновані зміни, за словами міністра, дозволять підвищити соціальні стандарти і поліпшити матеріальне становище українців.