"Укрексімбанк" повністю погасив заборгованість перед НБУ

Державний «Укрексімбанк» у липні 2016 року достроково в повному обсязі розрахувався за кредитами перед Національним банком України з кінцевою датою погашення у червні 2020 року, повідомила прес-служба банку.

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Банк зазначив, що, починаючи з 1 січня 2010 року, погашав запозичення НБУ в розмірі 8 млрд 143 млн гривень, і останню частину заборгованості в розмірі близько 3 млрд гривень було повернуто протягом цього року.

Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» в 2015 році отримав 14,131 млрд грн збитку, що на 25,6% більше ніж ув 2014 році на рівні 11,247 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.