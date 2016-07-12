ЄС зробить все можливе для скасування РФ торговельних обмежень проти України - єврокомісар

Європейський Союз зробить все можливе для скасування Росією торговельних обмежень щодо України, які практично зупиняють транзит в країни Середньої Азії.

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Про це заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоханнес Ган на прес-конференції в Києві.

"Все, що ми можемо зробити, ми обов'язково зробимо для скасування торговельних обмежень та розвитку економіки регіону", - сказав він.

Також Ган підкреслив, що країни «Східного партнерства» співпрацюватимуть з метою забезпечення якісного торговельного клімату в регіоні і скасування усіх дискримінаційних бар'єрів в економічних відносинах.

За його словами, торговельні обмеження з боку Російської Федерації щодо країн «Східного партнерства», включаючи Україну, суперечать політичним інтересам Європейського Союзу і їх необхідно скасувати.

«Є дещо, що я повинен політично адресувати. Нещодавно були введені певні обмеження, що забороняють експорт товарів з однієї країни, наприклад, Білорусі або України, у країни на сході Європи або Азії. Росія ввела такі заборони. Це не приносить користі, є непотрібною мірою, і ми повинні домогтися скасування обмежень. Не в наших політичних інтересах мати подібні обмеження», - сказав він.

При цьому єврокомісар підкреслив, що такі обмеження завдають шкоди як країнам «Східного партнерства», так і самій Росії.

«Це не в інтересах громадян як з одного боку, так і з іншого боку кордону», - зазначив Ган.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз вважає неконструктивним запровадження Україною дзеркальних торговельних обмежень проти Росії.

1 липня Росія вжила додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включно з продовольством і промисловою продукцією, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан та Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Кабінет міністрів України продовжив у відповідь продуктове ембарго на російські товари, вперше введене рішенням уряду від 30 грудня 2015 року терміном на 6 місяців, до 31 грудня 2017 року у зв'язку з новими обмеженнями з боку Росії.