ЄС вважає неконструктивним введення Україною дзеркальних торговельних обмежень проти Росії

Європейський Союз вважає неконструктивним введення Україною дзеркальних торговельних обмежень проти Росії, заявив єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Ган на прес-конференції в Києві.

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«Ми не погоджуємося з такими заходами, бо вони не приносять користі нікому. ... Я розумію спокусу ввести подібні заходи, але це точно не щось конструктивне», - сказав він.

За словами Гана, відповідні заходи не сприятимуть зняттю торговельних обмежень, проте можуть значно пошкодити економіці регіону.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ган зазначав, що Європейський Союз зробить усе можливе для скасування Росією торговельних обмежень щодо України, які практично зупиняють транзит до країн Середньої Азії.

Кабінет міністрів України у зв'язку з новими обмеженнями з боку Росії продовжив до 31 грудня 2017 року у відповідь продуктове ембарго на російські товари, вперше введене рішенням уряду від 30 грудня 2015 року терміном на 6 місяців.

1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, цілковиту заборону на транзит товарів, які потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Уряд України 4 липня заявив про намір негайно ввести дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони значною мірою передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, організовувати з 1 липня доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю до казахстанського порту Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.