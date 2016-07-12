Гройсман обіцяє радикальні зміни української митниці за рік

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що вже за рік роботу української митниці буде радикально змінено.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це він сказав в ході зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні.

"Я б хотів, щоб вже за рік у нас в Україні розпочала роботу нова митна служба, яка є ключовою для розвитку української економіки", - сказав Гройсман, додавши, що нинішня корумпована система знищує можливості підвищення конкурентоспроможності країни і знижує безпеку кордонів.

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При цьому Гройсман знову запевнив бізнесменів у тому, що уряд налаштований на проведення реформ і впровадження змін.

"Ми розуміємо, що країна потребує професійних, якісних діях, а не в популізмі. Популізм вже привів туди, де ми знаходимося, і звідси треба вибиратися. Ключовий пріоритет нового уряду - відродження національної економіки. Тільки на сильних позиціях національної економіки можна будувати справжню незалежність, демократію і високі стандарти життя", - підкреслив глава уряду.

Раніше Гройсман повідомляв, що в Україні завершила роботу місія експертів митної та прикордонної служби США, які вже за місяць представлять свої рекомендації щодо реформи української митниці. Місія працювала в Києві в рамках домовленостей, досягнутих між урядами України та США у частині консультаційної та фінансової підтримки реформ.