Витрати росіян вже п'ять місяців поспіль складають рекордний мінімум

У червні 2016 року середній чек росіян виріс на 1,4% щодо травня і склав 504 руб. (7,8 долара), розмір чека вже п'ять місяців поспіль залишається рекордно низьким, на рівні трьох-чотирирічної давності, передає «Газета.Ru» із посиланням на дані дослідницького холдингу «Ромір».

Так, порівняно з червнем 2015 року, середній чек втратив 55 руб. або майже 10% своєї вартості. А з урахуванням інфляції за цей період в 7,5%, чек втратив за рік майже шосту частину.

Читайте такожForbes: Економічна криза в Росії триває; інформацію про стан ринку отримати все важчеРозмір середнього чека за останні п'ять місяців говорить про нескінченний режим економії. Якщо раніше середній чек був низьким, а загальні витрати росіян росли, то в червні і вони показали падіння на 11,4%. Це пояснюється тим, що покупці перестали шукати акції та вигідні пропозиції, втративши інтерес до інтенсивного шопінгу, купуючи лише необхідне.

Основне зростання середнього чека продемонстровано у Північно-Західному федеральному окрузі, там покупці збільшили свої одноразові витрати на 9%. У Санкт-Петербурзі середній чек в червні склав 665 руб. проти 610 крб. в травні. Таким чином, пітерський чек продовжує перевищувати московський — у столиці він впав у червні майже 4% і склав 625 руб. проти 650 руб. в травні.

Раніше холдинг «Ромір» повідомляв, що росіяни продовжують бігати по магазинах у пошуках низьких цін.