ДФС є чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу – Гройсман

Державна фіскальна служба є чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками ділових кіл країни.

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«За більш як 20 років незалежності державна машина так і не зрозуміла, як має бути вибудувана взаємодія бізнесу з державою. Якщо ми зустрічаємося з підприємцями, ми завжди чуємо, що питання є до ДФС, МНС, СЕС. Це абревіатури органів, які повинні дбати, а вони створюють проблеми тим, хто реально працює. Ми запустили гарячу лінію, і є дуже багато скарг. І повинен сказати, що чемпіоном, на жаль, є Державна фіскальна служба», – сказав Гройсман.

При цьому прем'єр-міністр закликав представників ділових кіл не просто повідомляти про факти несумлінної роботи, а пропонувати рішення, які допомогли б розв‘язати наявні проблеми.