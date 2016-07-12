Євросоюз підтримав запуск процедури санкцій проти Іспанії та Португалії

Міністри економіки і фінансів країн ЄС визнали, що Іспанія та Португалія зробили недостатньо для скорочення дефіциту своїх бюджетів.

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням відповідне рішення Ради ЄС.

"Рада підтвердила, що ці дві країни не скоротять свій бюджетний дефіцит до еталонного рівня, нижче 3% до рекомендованого крайнього терміну", - йдеться у рішенні.

В обох випадках зусилля країн зі скорочення дефіциту були недостатніми.

Рішення Ради запускає процедуру санкцій, пов’язаних з надмірним дефіцитом. Зазначається, що ці рішення базуються на статті 126 (8) Договору про функціонування ЄС.

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В Раді ЄС заявили, що у Єврокомісії є 20 днів на рекомендації з приводу штрафів.

"Ці штрафи мають бути у розмірі від 0,2 від ВВП країн", - йдеться у рішенні. Водночас у Португалії та Іспанії є 10 днів на обґрунтування обставин дефіциту задля скорочення штрафів.

"Я переконаний, що врешті-решт ми прийдемо до розумного, обґрунтованого результату" - сказав Петер Кажімір, міністр фінансів Словаччини і президент Ради ЄС з економіки і фінансів.

Як повідомлялося, 7 липня Єврокомісія розпочала формальні дисциплінарні процедури проти Іспанії та Португалії через надмірний дефіцит їх бюджетів у 2014 та 2015 роках, які можуть призвести до санкцій.

У Єврокомісії заявили, що дефіцит бюджетів обох держав був вищий за 3% від ВВП протягом двох останніх років і країнам не вдалося виправити ситуацію в визначений строк.