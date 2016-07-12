ПриватБанк визнано найбільш "безконтактним" українським банком

ПриватБанк має найбільшу в Україні мережу приймання безконтактних платежів. Про це повідомили представники компанії Visa, вручаючи банку спеціальний диплом "За найбільшу мережу приймання VISA рayWave".

За даними ПриватБанку, з початку лютого 2016 року, коли банк запустив приймання безконтактних платежів картками VISA рayWave у своїй мережі POS-терміналів, можливістю безконтактної оплати покупок картками VISA скористалися понад 1,5 мільйона осіб.

"Щомісяця понад 500 тисяч клієнтів вибирають безконтактні платежі VISA рayWave як найзручнішу альтернативу класичним банківським карткам або готівці, – говорить заступник голови правління ПриватБанку Роман Негинський. – Ми продовжуємо розширювати мережу приймання оплати за технологією рayWave платіжної системи VISA, а це означає, що в українців буде ще більше можливостей платити безконтактно".

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Зручно та безпечно оплачувати покупки картками VISA рayWave сьогодні можна в понад 64 тисячах терміналів ПриватБанку, встановлених у торгово-сервісних підприємствах по всій Україні: "Сільпо", "АТБ", МЕТRО, автозаправки ANP тощо. Усі картки VISA рayWave, що випускаються ПриватБанком, оснащені як безконтактним модулем, так і чипом і магнітною смугою, що дозволяє використовувати їх для оплати в будь-якій точці приймання. У разі купівлі на суму менше 200 гривень власникам карток рayWave не доведеться вводити ПІН-код або підписувати чек.

Безконтактна технологія VISA рayWave відповідає високим стандартам безпеки VISA завдяки наявності зашифрованого коду, який передається разом з інформацією про платіж та унікальний для кожної транзакції. Технологія VISA рayWave забезпечує функціональну сумісність карток і платіжних терміналів по всьому світі. Сьогодні картками VISA рayWave можна легко та швидко розраховуватися в понад 4,8 мільйона торгових точок у 68 країнах світу.