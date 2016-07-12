У Мінфіні розповіли, коли відбудеться засідання Ради директорів МВФ по Україні

Україна не порушує графіку переговорів з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом і очікує проведення засідання Ради директорів Фонду, як і планувалося раніше, в липні, повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"З МВФ ми завершили переговори і, можна сказати, поставили крапку. Ми очікуємо засідання Ради директорів, як і планували, у липні", - сказав Данилюк.

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При цьому він уточнив, що частину завдань Україна все ж не виконала. Зокрема, не прийняті закони щодо оскарження рішень за податковими боргами діяльності уповноважених економічних операторів і ряд інших.

"Але натомість прийняли закон, який (йде врозріз з програмою - УНІАН) - мораторій на стягнення (з боржників - УНІАН) "Нафтогазу". Це конкретне порушення (програмі - УНІАН) МВФ. Тобто зараз нам треба дуже акуратно працювати з парламентом. Сподіваюся, ми зможемо вирішити", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що труднощі в парламенті не відстрочать рішення МВФ по Україні. Відповідаючи на запитання УНІАН, Данилюк сказав: "Думаю, не відстрочить. Але питання зараз не тільки у власне прийнятті законів, але до відповідальності. Напередодні засідання Ради директорів парламент або не приймає потрібні закони, які приймає ті, які ускладнюють (хід переговорів - УНІАН). Де ж ця відповідальність?"

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 мільярда доларів, – 4 серпня 2015 року. Третій транш в обсязі від 1 до 1,7 мільярда доларів. Україна розраховує отримати одразу після засідання Ради директорів МВФ з українського питання - в липні або на початку серпня.