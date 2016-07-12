Держстат розповів, де в Україні найбільша дефляція

Найбільший рівень дефляції в червні поточного року порівняно з попереднім місяцем, травнем, зафіксований у Херсонській області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно повідомлення, дефляція в Херсонській області в червні склала 0,7%.

За даними Держстату, в 7 регіонах у травні зафіксована інфляція, зокрема, у Волинській області - 0%, у Київській та Черкаській - 0,1%, у Луганській, Полтавській, Чернігівській – 0,2%, в Харківській – 0,3%.

У травні продукти харчування найбільше подешевшали в Херсонській та Миколаївській областях – на 1,7%, одяг і взуття – в Києві (на 4,7%).

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні порівняно з травнем зафіксована дефляція на рівні 0,2% після інфляції в травні на рівні 0,1% до попереднього місяця. У річному вираженні, до червня 2015 року, інфляція в червні 2016 року сповільнилася до 6,9% з 7,5%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, в січні-червні споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція поточного року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.