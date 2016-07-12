Мінфін має намір представити законопроект з ліквідації податкової поліції

Міністерство фінансів має намір найближчим часом представити проект закону про ліквідацію податкової поліції в Україні, а також представити чіткі критерії, які дозволяли б податківцям передавати матеріали фінансових розслідувань силові органи у виняткових випадках, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Зараз ми погоджуємо питання податкової поліції. Цей законопроект ми досогласовываем з МВФ, тому що МВФ його підтримує. І потім я його буду вносити (на розгляд до парламенту - УНІАН), - сказав Данилюк. - Крім того, зараз дуже серйозна проблема в тому, що ДФС (Державна фіскальна служба) може передавати справи в податкову поліцію без підтвердження боргових зобов'язань. І ми максимум на наступний Кабмін повинні винести критерії, за якими - і тільки по них - можна буде подавати такі матеріали".

Читайте такожНасіров запевняє, що податкова міліція працює в рамках закону

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив і відправив на повторне обговорення до Верховної Ради оновлені редакції проектів законів про реформу Державної фіскальної служби (ДФС), підготовлені в рамках виконання програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Перегляд проектів був необхідний у зв'язку зі зміною уряду. Підготовлені документи стосуються створення єдиного територіального органу ДФС на рівні регіонів з подальшою оптимізацією діяльності і скороченням персоналу, спрощення адміністративного оскарження грошових зобов'язань платника, а також розмежування напрямків діяльності ДФС з закріпленням кожного з напрямів за заступником керівника служби.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що реформа ДФС, та особливо реформа на митниці, є пріоритетом фінансово-економічного блоку уряду.