Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,84 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США -2484,1663 (12 липня – 2485,2093)

100 EUR – 2755,4373 (12 липня – 2745,9078)

10 RUR – 3,8874 (12 липня – 3,8709)

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,82/24,83 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5328/27,5414 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3886/0,3891 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8417 гривні/долар, станом на цю голдину укладено 425 угод на суму 280,63 мільйона доларів.