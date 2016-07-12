Кабмін дав Фіскальній службі місяць на вирішення проблем відшкодування ПДВ

Державна фіскальна служба має вирішити всі проблеми, пов'язані з відшкодуванням податку на додану вартість, протягом місяця.

Як повідомив журналістам бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, відповідне доручення дав главі ДФС Роману Насирову прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі представників влади з діловими колами.

"Прем'єр дав місяць, щоб проблеми з відшкодуванням ПДВ було вирішено. А до 24 серпня прем'єр чекає звіт щодо вирішення питань з ПДВ, з переплат на митниці. Насирову доручено 24 серпня відзвітувати, які проблеми були вирішені", - сказав Шемета.

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Раніше голова уряду Володимир Гройсман повідомив, що Державна фіскальна служба є чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. При цьому прем'єр-міністр закликав представників ділових кіл не просто повідомляти про факти недобросовісної роботи, але пропонувати рішення, які допомогли б вирішити існуючі проблеми.

Довідка УНІАН. Державну фіскальну службу України, що об'єднує податкову та митну служби, а також податкову міліцію, було сформовано на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.