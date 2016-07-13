МВФ погіршив прогноз зростання економіки США

Про це йдеться в новому прогнозі МВФ, передає РБК-Україна.

За оцінкою МВФ, в поточному році економіка США виросте на 2,2%, а не на 2,4%, як прогнозувалося раніше. У той же час експерти фонду зберегли прогноз динаміки економіки США в 2017 році, зростання якої очікується на рівні 2,5% ВВП.

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У МВФ відзначили, що основними ризиками для економіки США є старіння населення, зношеність інфраструктури та зниження чисельності середнього класу до мінімального за 30 років значення.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародний валютний фонд стурбований високими темпами зростання боргового навантаження Китаю. Бурхливо зростаючий корпоративний борг - ключова проблема китайської економіки, неочевидна на перший погляд.