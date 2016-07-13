Росіяни загрузли в боргах: прострочення за кредитними картками зростає рекордними темпами

У Росії ринок кредитних карт вперше з початку року почав показувати позитивну динаміку і став єдиним сегментом незабезпеченого кредитування. Однак слабкий позитив на ринку компенсується куди більш серйозним негативним моментом — різким збільшенням кількості прострочених кредитів, пишуть "Известия" з посиланням на дані огляду компанії «Секвоя Кредит Консолидейшн».

Експерти вважають, що кредитка для росіян стала останньою можливістю «гульнути» на позикові кошти, а банки розплачуються за докризову практику роздавати картки направо і наліво.

Читайте такожБільше половини зайнятого населення Росії мають непогашені кредити - дослідженняЗа підсумками 1-го півріччя 2016 року обсяг виданих за кредитними картками позик склав 1,1 трлн рублів (1 долар - 64 руб.), на початок року — 1,041 трлн рублів. Зростання хоча і невелике, але принципове. Інші сегменти споживчого незабезпеченого кредитування поки продовжують стагнувати.

"Тенденцією кінця 2015 – початку 2016 року стало й те, що близько 80% позичальників на тлі зниження рівня життя стали використовувати кредитні картки як вигідний кредит до зарплати. На початку 2014 року цей показник не перевищував 50%. Як показує статистика, в період кризи велика частина таких позичальників не здатна правильно оцінити свої майбутні доходи, що і призводить до виникнення простроченої заборгованості, — відзначають в «Секвої Кредит Консолидейшн».

Провідний аналітик з банківських рейтингів агентства RAEX Анастасія Личагина вважає, що наявність доступу до кредитних карток з невикористаними лімітами призводить споживачів до спокуси покрити за рахунок цих коштів попередні кредитні продукти.

У тому числі і тому на тлі помірного зростання ринку прострочена заборгованість різко підскочила (майже на 15% з початку року). Якщо на 1 січня 2016 року кількість проблемних кредитів за картками становила 4,8 млн штук, то на 1 липня цього року — вже 5,5 млн (257 млрд рублів або майже 28% від загальної простроченої заборгованості фізичних осіб).

Начальник департаменту з роботи щодо проблемної заборгованості групи Бінбанку Сергій Голець зазначив, що поки ситуація з простроченням далека від критичної.

І все ж статистика невблаганна: середня сума простроченої заборгованості по кредитній картці за рік зросла на 46% і досягла 72,3 тис. рублів. Варто відзначити, що раніше вона ніколи не перевищувала 60 тис. рублів, а мінімальний показник становив у певні періоди 35 тис. рублів.