Світовий рекорд або казки на ніч: Ірландія відзвітувала про зростання економіки більш ніж на 26%

За уточненими даними Центрального статистичного управління (CSO) Ірландії, всього за рік економіка країни зросла більш ніж на чверть. Її зростання в 2015 р. становило 26,3%, а не 7,8%, як оцінювалося раніше в березні.

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Це максимальне зростання не тільки за всю історію Ірландії (колишній рекорд – 11,2% зростання було зафіксовано у 1997 р.), а й світовий рекорд. До перегляду даних ірландським CSO максимальне зростання в 2015 р., за даними МВФ, було в Ефіопії: 10,2%. Зростання ВВП країн Євросоюзу, для порівняння, в 2015 р. становило 2%, Китаю – 6,9%.

Перегляд заснований на повніших і деталізованих даних, ніж під час попередньої оцінці в березні, повідомляє CSO, результат розрахований відповідно до стандартів Європейської системи національних та регіональних рахунків (ESA-2010), пишуть «Ведомости».

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Перегляд зумовлений в основному переоцінкою діяльності міжнародних корпорацій, які переміщують свої центри прибутку в Ірландії через низький податок – максимум 12,5% проти, наприклад, 35% - у США. Якщо в 2013 р. в Ірландії були розквартировані транснаціональні корпорації (ТНК) з активами 391 млрд євро, то в 2014 р. – вже з 523 млрд євро, зазначає Bloomberg. При цьому ВВП країни в 2014 р. становив 193 млрд євро (в 2015 р. – 255,8 млрд євро). «У нас дуже маленька економіка, і якщо ми отримуємо великий приріст активів, то ось що виходить», - підсумував головний статистик CSO Майкл Конноллі, визнавши таке пояснення отриманих даних правдоподібним.

Крім реструктуризації активів ТНК у числі причин вибухового зростання ВВП статслужба вказує активізацію авіалізингу. Крім того, на 102,4% – більш ніж удвічі зріс чистий експорт, вказує The Irish Independent. За даними CSO, експорт в 2015 р. зріс на 44,3% (проти 6,3% в середньому в рік за 2011-2014 рр..), імпорт – на 27,4%; валове нагромадження основного капіталу – на 36,7% (8,1% в середньому в рік за попередні чотири роки). Приватне споживання зросло при цьому лише на 5,3%, проте середній темп у попередні чотири роки також був набагато нижчим – 1,2%.

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Нові цифри щодо ВВП поліпшать як показник дефіциту бюджету, так і розмір держборгу, прокоментував статдані міністр фінансів Ірландії Майкл Нунан: «Економіка зростає, і нам більше не потрібно піддавати величезним скороченням (витрати на - ред.) громадські послуги – ми, скоріше, маємо можливість для інвестицій в них і в інфраструктуру».

«Ірландські економісти оніміли», – назвало Bloomberg публікацію про перегляд ірландського ВВП. Це безглузді цифри і пояснювати їх – безглузде заняття, цитує незалежного економіста Джима Пауера The Irish Independent. Ірландія відома кількома своїми письменниками, чиї художні твори стали класикою, тепер до літературної творчості додався офіційний опис економіки країни, іронізує FT.

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«Реальність така, що середня сім'я зовсім не прокинулася сьогодні набагато багатшою. І державний, і приватний борг залишаються там же, де й були, і вплив Brexit залишиться таким же, як оцінювалося», – наводить Reuters слова головного економіста КВС Остіна Хьюза. На шляху оздоровлення економіки потрібно остерігатися бути віднесеними статистичними нюансами, каже він: від економічної реальності не втекти, просто отримавши «вільну карту» для виходу з в'язниці гри в «Монополію».

Зростання економіки за рахунок «переїзду» активів ТНК ніяк не пов'язане ні зі збільшенням робочих місць, ні зі зростанням доходу населення, зазначає FT: дані про 26%-ве зростання економіки можуть лише посилити цинізм ірландців до розрекламованого чиновниками відновлення після однієї з найгірших фінансових криз в історії країни (Ірландія – одна з найбільш постраждалих від кризи 2008-2009 рр., слідом за Грецією попросила ЄС про екстрену фінансову допомогу). Прем'єр-міністр Енда Кенні втратив парламентську більшість на виборах у лютому багато в чому через свої заклики підтримувати відновлення, які лише викликали питання «яке відновлення?», нагадує FT.

За прогнозом МВФ, складеним до перегляду даних CSO, у 2016 р. економіка Ірландії зросте на 5%. За даними ОЕСР, Ірландія разом з Грецією та Іспанією – єдині країни, де зайнятість через майже 10 посткризових років так і не досягла рівня 2007 р., а безробіття залишається високим (в Ірландії – 8,8%, в тому числі серед молоді – 20%).