Фонд гарантування вкладів розпочав ліквідацію банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії банку "Михайлівський" розпочав його ліквідацію, повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, процедура ліквідації триватиме з 13 липня 2016 року до 12 червня 2018 року, ліквідатором банку призначено Юрія Ірклієнка.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року та вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив свою посаду, банк під прикриттям технічного збою обмежив доступ куратора НБУ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переказу вкладів фізосіб з пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн. За цими фактами Нацбанк направив відповідні відомості правоохоронним органам.

За результатами інвентаризації у банку Фонд гарантування повідомив, що не виплачуватиме відшкодування вкладникам компанії «Інвестиційно-розрахунковий центр» за договорами, укладеними через банк «Михайлівський», оскільки ці вклади не гарантуються державою, оскільки компанія «Інвестиційно-розрахунковий центр» не є банківською установою та учасником фонду.